В Украине за І полугодие рекультивировано 207,6 га нарушенных земель

В Украине в январе-июне 2012 года рекультивировано 207,6 га нарушенных земель, сообщили УНИАН в Государственном агентстве земельных ресурсов Украины.

В частности, за указанный период в Днепропетровской области рекультивировано 70,3 га земель, Донецкой - 73,9 га, Луганской - 15,5 га, Полтавской - 15 га, Харьковской - 17 га.

Из общей площади рекультивированных земель более 80% (166,8 га) рекультивировано под сельскохозяйственные угодья.

По данным ведомства, на сегодня общая площадь нарушенных земель в Украине составляет 144,5 тыс. га. Больше всего таких земель в Днепропетровской области - 36,8 тыс. га, Донецкой - 25,2 тыс. га, Львовской - 11,6 тыс. га и Луганской области - 10,6 тыс. га.

В Госземагентстве отметили, что в I полугодии 2012 года в Украине проведена консервация 1912,4 га земель.

Всего в Украине нуждается в консервации 1,1 млн га земель, из которых 643,1 тыс. га - деградированные, 437,6 тыс. га - малопродуктивные и 11,9 тыс. га - техногенно загрязненные земли.

Большинство земель, нуждающихся в консервации, сосредоточено в Николаевской области - 246,4 тыс. га, Донецкой - 202,6 тыс. га, Одесской - 83,2 тыс. га, Закарпатской - 82,5 тыс. га и Херсонской - 71,4 тыс. га.

По информации Госземагентства, в І полугодии 2012 года в стране улучшено 316,9 га малопродуктивных угодий.

В целом в Украине нуждаются в улучшении 270,8 тыс. га малопродуктивных земель. В частности, в Херсонской области - 61,8 тыс. га, Хмельницкой - 29,6 тыс. га, Николаевской - 22,8 тыс. га, Днепропетровской - 20,1 тыс. га и Одесской - 18,5 тыс. га.