Аграрии Сумской области увеличили сбор ранних зерновых на 52% - до 1 млн тонн

В Сумской области по итогам уборки урожая ранних зерновых получено 1 001,96 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 51,8% больше, чем в прошлом году, в т.ч. сельхозпредприятиями намолочено 8 803,3 тыс. ц (на 48,6%), хозяйствами населения - 1216,3 тыс. ц (на 79,9%).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, в среднем с 1 га убранной площади получено 32,9 ц зерна (на 5,1 ц больше, чем в прошлом году), в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями - 33,5 ц (на 5,4 ц), хозяйствами населения - 29,4 ц (на 3,6 ц).

Всего по состоянию на 1 августа 2012 г. в области объем производства продукции растениеводства увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 62,1%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 54,8%, в хозяйствах населения - на 99,6%.