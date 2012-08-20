Введен карантин в селе, где выявлена корова с возбудителем сибирской язвы

Введен карантин в селе в Запорожской области, где выявлена корова с возбудителем сибирской язвы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области, работниками ГАИ, патрульной службы, ветеринарной милиции организована работа карантинно-ветеринарных милицейских постов. Охрана периметра населенного пункта осуществляется тремя блок-постами и пешими патрулями из числа сотрудников Мелитопольского горотдела милиции. В самом селе работают семь групп, которые осуществляют по дворам мониторинг состояния здоровья животных.

Как раньше сообщалось, 18 августа в дежурную части ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане пытались мясо реализовать. Работниками Мелитопольского ГО ГУМВД, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы найдено, изъято и сожжено.

В этот же день было проведено совещание с участием представителей органов государственной власти, органов внутренних дел, МЧС и СЭС, на которой было принято решение о введении карантина на территории села Вознесенка с 18 августа до 1 сентября 2012 г.

Материалы по данному факту переданы в Мелитопольскую межрайонную прокуратуру.