«Комплекс Агромарс» увеличил мощности по производству курятины в 2,3 раза

Один из крупнейших украинских производителей курятины «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») увеличил свои производственные мощности в 2,3 раза – до 765 тонн куриного мяса в сутки - благодаря запуску второго убойного цеха в селе Гавриловка (Киевская область), а также модернизации предприятия «Курганский бройлер» (Харьковская область).

Об этом говорится в пресс-релизе компании «Агромарс», инвестировавшей в этот проект 12,5 млн грн.

Вместе с проведенной модернизацией производства компания также изменила систему логистики.

«Мы полностью изменили систему транспортировки птицы, что дало нам возможность одним автомобилем перевозить около 6 тыс. голов птицы - в 10 раз больше, чем до реконструкции. Это значительно ускоряет работу цеха и экономит время», - приводятся в пресс-релизе слова директора мясоперерабатывающего производства Ивана Зазули.

Новый убойный цех в Гавриловке предусматривает выпуск продукции по стандартам "Халяль", что позволит компании экспортировать продукцию в Иран, Ирак и другие страны Ближнего Востока.

Справка УНИАН. ООО "Комплекс Агромарс" – вертикально интегрированный аграрный холдинг с замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы и до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Головное производство находится в Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.)

Структура "Комплекса Агромарс" также включает: Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод, Киевский комбикормовый завод, Кагарлыкский элеватор, "Курганский бройлер".