Российское "Союзмолоко" может "перекрыть" Украине выпуск трех видов сыров

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") подал в Роспатент заявки на регистрацию российского, костромского и пошехонского сыра как товарных знаков.

Ассоциация "Союзмолоко" собирается выдавать лицензию на использование этих товарных знаков только российским компаниям, чтобы избежать ситуации, когда белорусские, украинские или прибалтийские предприятия выпускают сыры у себя, а затем ввозят их в Россию.

Если Роспатент удовлетворит заявку "Союзмолока", государства, которые не входят в Таможенный союз, лишатся прав на производство российского, костромского и пошехонского сыров. При этом для Беларуси и Казахстана предполагаются особые возможности для выпуска сыров.

Роспатент может отказать "Союзмолоку" в регистрации товарных знаков из-за отсутствия у них различительной способности. Кроме того, словесный элемент "российский", по правилам Роспатента, является неохраняемым.

По данным "Союзмолока", десять лет назад российский, пошехонский и костромской занимали более 50% всего рынка сыров, сейчас же доля их потребления снизилась до 30%. При этом, данные три вида сыра остаются самыми популярными в России.

Ряд украинских СМИ уже воспринял шаг "Союзмолока" как попытку запретить именно Украине выпускать сыры под этими названиями, передает Lenta.ru.