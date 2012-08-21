Агрохолдинг «Мрия» приобрел 20 американских комбайнов John Deere

Один из крупнейших аграрных холдингов Украины «Мрия» в зерноуборочном сезоне текущего года приобрел 20 роторных комбайнов John Deere модели S680, говорится в сообщении компании.

Сумму сделки «Мрия» не разглашает.

Согласно сообщению компании, логистический и сельскохозяйственный парк «Мрия агрохолдинг» по сравнению с прошлым годом увеличился на 250 единиц — до 1600 единиц, включая 136 наименований техники компании John Deere (комбайны, тракторы, прицепы).

Дилерская сеть американского производителя сельскохозяйственной техники John Deere в Украине представлена 6 компаниями. В ближайшее время компания планирует расширить ее еще 2 дилерами.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды в долларах США на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

«Мрия» обрабатывает около 300 000 гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1600 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся 3 элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.