Добкин не исключает подорожания социальных сортов хлеба в Харьковской области

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин не исключает подорожания осенью социальных сортов хлеба в области, однако прогнозирует, что цены при этом не вырастут резко.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в эфире областного радио, губернатор отметил, что перспектива подорожания хлеба обусловлена ​​выросшими ценами на муку и бензин и что ценовые возможности харьковских хлебопеков будут пересмотрены в ближайшее время.

«С февраля 2010 года в Харьковской области не повышалась цена на социальные сорта хлеба. Так вечно продолжаться не может. Если есть подорожание топлива, муки, то, конечно, будет и подорожание хлеба, поэтому что будет осенью — будем смотреть по новым ценам на урожай », - сказал М.Добкин.

«Сегодня, - добавил он, - мировой спрос на продукцию сельского хозяйства имеет очень серьезную тенденцию к росту, неурожай, который есть у лидеров по экспорту зерна в мире, дает определенный дефицит на рынке, и внутренние рынки не могут на это не отреагировать».

Губернатор сообщил, что в ближайшее время в области будет проведено совещание, на котором «будем смотреть, на какую цену мы сможем выйти этой осенью».

«Единственное, что я могу сказать, - если и будет изменение цены, то она не будет резкой и на фоне роста заработной платы и пенсии не ударит по семейным бюджетам многих семей, которые вынуждены покупать ежедневно только социальные сорта хлеба», - сказал Добкин.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Николай Азаров неоднократно заявлял, что правительство не допустит повышения цен на продукты питания.

Также 8 августа в ответ на прогноз украинских экспертов о том, что осенью может произойти повышение цен на продукты питания на фоне жаркого лета и сокращения урожая основных культур, Н.Азаров назвал подобные заявления дезинформацией, направленной на нагнетание инфляционных ожиданий.