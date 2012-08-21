Сорочинскую ярмарку в этом году посетило более 600 тыс. человек

Национальную Сорочинскую ярмарку 2012 года, которая проходила в селе Великие Сорочинцы с 14 по 19 августа, посетило более 600 тыс. человек, сообщает отдел общественных связей УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, среди посетителей ярмарки было более 400 иностранцев.

«За все время работы ярмарки милиционеры выявили 20 фактов нарушения административного законодательства, в том числе 5 случаев нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, 14 нарушений по линии ГАИ, в том числе 3 — управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Принятыми мерами задержаны двое лиц подозреваемых в совершении преступлений. Не допущено к реализации 21 кг некачественного мяса», - сообщили в милиции.

В пресс-службе Сорочинской ярмарки также сообщили, что в прошлом году посетителей было около миллиона.

«В этом году погода подвела», - сказали в пресс-службе Сорочинской ярмарки.

Как сообщал УНИАН, губернатор Полтавской области Александр Удовиченко в день открытия ярмарки заявлял, что в этом году ожидается, что ее посетят около 1 млн чел.

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