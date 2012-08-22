Открыт сезон охоты на пернатую дичь в Севастополе и Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в связи с высокой степенью пожарной опасности в Севастополе дата открытия сезона охоты на пернатую дичь была перенесена. Открытие сезона стало возможным после изменения погодных условий: на территории региона прошли дожди, снизилась температура. Такое решение принято на рабочем совещании, которое провел председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

Кроме того, для предупреждения чрезвычайных ситуаций подготовлен ряд памяток по пожарной безопасности, дано поручение руководителям общественных организаций охотников и рыболовов провести разъяснительную работу по пожарной безопасности среди членов их обществ.

Охота разрешена в субботу, воскресенье и среду. Для владельцев охотничьих животных выделено дополнительный день - четверг. Охота разрешена на уток, куликов, перепела на болотах, в полях и лугах. Охота в лесах запрещена.

Также, во время охоты постоянно будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на борьбу с браконьерством. А за соблюдением всех правил во время охоты наблюдать сотрудники милиции.

В Днепропетровске региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить открытие охоты на пернатую дичь согласно действующему законодательству на полевых и водно-болотных угодьях области, кроме водоемов расположенных на территории хвойных лесных массивов.