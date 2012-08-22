«Aстарта» в 1-м полугодии сократила чистую прибыль на 6,7% - до 52,9 млн евро

Варшава. Крупнейший в Украине производитель сахара компания «Астарта» (Astarta) в первом полугодии сократила чистую прибыль до 52,880 млн евро с 56,704 млн евро за первые шесть месяцев прошлого года, сообщила компания в опубликованном в среду отчете.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA выросла до 71,4 млн евро с 66,7 млн евро на фоне роста выручки до 143,4 млн евро с 116,1 млн евро в первой половине прошлого года.

Компания объяснила рост выручки увеличением продаж зерновых, сахара и молока за счет большего производства в 2011 году.

В первом полугодии доля сахарного сегмента в доходах Astarta снизилась до 55% с 67%, зерновых - увеличилась до 32% с 23%, животноводческого сегмента - выросла до 11% с 9%.

Компания отметила, что более трети своей выручки получила от экспорта, стоимость которого составила 53 млн долларов.

Чистая маржа компании сократилась до 37% с 49%, а маржа EBIDTA - до 50% с 58%.

Активы Astarta на конец июня составили 640,252 млн евро по сравнению с 428,339 млн евро годом ранее.

Обязательства компании за этот же период увеличились почти на 50% - до около 270 млн евро, 132 млн евро из которых составили текущие обязательства.

Результаты агрохолдинга Astarta незначительно отличаются от прогнозов инвестиционной компании Dragon Capital: холдинг увеличил объем реализации сахара в первом полугодии на 42% (прогноз Dragon Сapital — 45%).

«В целом, Astarta пока сохраняет темпы роста выручки — 14% в годовом выражении за первое полугодие в 2012 года, необходимые для достижения нашего годового прогноза 501,9 млн долларов, или 18% в годовом выражении», - прокомментировала УНИАН отчет старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко.

«Несмотря на то, что мы ожидали, что рентабельность компании за первое полугодие 2012 года снизится на 10-15% в абсолютном выражении - из-за более высоких темпов роста расходов по сравнению с доходами - фактическое снижение составило 2-8%, что, на наш взгляд, произошло благодаря зерновому сегменту. По нашим оценкам, валовая рентабельность производства зерна компанией Astarta составила 56,1%, а сахара — 25,1%», - добавила Т.Левченко

Как сообщал УНИАН, Astarta в прошлом году увеличила чистую прибыль на 9,4% - до 87,5 млн евро при почти 40% росте доходов - до 300 млн евро.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год, в 2011 году благодаря производству 370 тыс. тонн сахара заняла 16% долю на этом рынке в Украине.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством, но главным источником ее доходов является продажа сахара (почти 50% выручки в первом квартале).

Капитализация дебютировавшей в 2006 году на Варшавском фондовом рынке компании на последнем закрытии составляла почти 400 млн евро.