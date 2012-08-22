Агрохолдинг Kernel договорился о продлении кредита на 222 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel договорился с синдикатом международных банков о продлении части кредита на сумму 222 миллиона долларов США из общего займа на 500 млн долларов, о котором компания договорилась в августе прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила компания в среду, 22 августа.

"Синдицированный кредит структурирован в виде двух траншей: долгосрочного транша на сумму 278 миллионов долларов США, который доступен до 31 июля 2014 года, и краткосрочного транша на сумму 222 миллиона долларов США, который может быть возобновлен ежегодно, по согласованию участников синдиката", - отметили в компании.

Kernel напомнил, что использует средства этого кредита для приобретения семян подсолнечника, финансирования затрат по их хранению и производству подсолнечного масла и шрота, с целью дальнейшей продажи готовой продукции на внутреннем рынке или поставки на экспорт.

"Дополнение к кредитному соглашению вступит в силу с момента его регистрации в Национальном банке Украины, которое ожидается в конце августа 2012 года. Документы по структуре обеспечения займа стороны планируют подписать также к концу августа 2012 года", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Kernel в 3-м квартале финансового 2012 года (1-й квартал текущего года) сократил прибыль на более чем 50% до 37 млн долларов при 16% росте выручки до почти 600 млн долларов.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс "голубых фишек".

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.