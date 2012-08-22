Число получающих профилактическое лечение от сибирской язвы выросло до 36 человек

Число жителей Запорожской области, получающих профилактическое лечение от сибирской язвы, на сегодняшний день составляет 36 человек.

Как сообщил УНИАН главный санитарный врач Запорожской области Анатолий Севальнев, количество обратившихся за медпомощью увеличилось в результате разъяснительной работы, проводящейся представителями санэпидемстанции и медицинских учреждений среди населения.

«Первоначально было установлено меднаблюдение и назначено профилактическое лечение 26 жителям Запорожской области – людям, которые в ходе эпидрасследования были выявлены СЭС, как лица, контактировавшие с павшим животным (коровой, оказавшейся зараженной сибирской язвой - УНИАН), участвовавшим в разделке туши, ее реализации, а так же людям, купившим мясо коровы. Затем, в результате разъяснительной работы, в медучреждение обратилось еще 8 человек – люди, приобретавшие мясо в магазине через который проводилась реализация туши павшего животного, в период, когда мясо умершей коровы уже могло находиться в продаже. Еще 2 человека – люди, участвовавшие в погрузке мяса коровы из села Вознесенка, которые изначально, почему-то скрыли факт контактирования. Таким образом на сегодняшний день в Запорожской области, в связи с выявлением сибирской язвы, находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение 36 человек», - рассказал А.Севальнев.

По его словам, наблюдение за данными жителями осуществляется по месту жительства: дважды в день представителями медучреждений проводится осмотр кожных покровов, измерение температуры, фиксирование общего состояния, а так же контролируется прием необходимых медпрепаратов.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную части ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

В селе Вознесенка введен карантин.