В Краснодарском крае России зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней

В Краснодарском крае РФ зафиксированы два новых очага африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Оба новых очага заболевания зарегистрированы среди домашних свиней в Темрюкском районе — на свиноферме ООО «Павловская слобода» и в одном из личных подсобных хозяйств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Павловской слободе» содержалось 22 свиньи, в личном хозяйстве — 32. Всего в личных подсобных хозяйствах Темрюкского района содержится 948 свиней. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

В текущем году в Краснодарском крае зарегистрирован 21 неблагополучный пункт, два инфицированных объекта среди домашних свиней и один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

Как сообщал УНИАН, на совещании в Россельхознадзоре под председательством заместителя руководителя ведомства, главного ветеринарного инспектора России Евгения Непоклонова 20 августа говорилось о необходимости принять срочные меры по депопуляции диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней. При этом отмечалось, что дальнейшее распространение АЧС в дикой природе в России угрожает эпизоотической безопасности Украины, Беларуси и стран ЕС.

Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

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