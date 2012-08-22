Roshen построил вторую кондфабрику в Винницкой области за 600 млн грн

Международная кондитерская корпорация Roshen завершила строительство второй кондитерской фабрики в Винницком районе Винницкой области, инвестировав в проект около 600 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие состоялось во вторник, 21 августа.

«Нам удалось за менее чем два года пустырь площадью 16,4 га преобразовать на современную территорию фабрики», - сказал во время пресс-конференции основатель корпорации Петр Порошенко.

По его словам, Roshen создала на данной территории инженерную и инфраструктурную составляющую, провела благоустройство территории, освещение, построила новые дороги.

Запуск новых производственных мощностей позволяет дополнительно выпускать около 120 тысяч тонн шоколадной и другой продукции в год. Ассортимент фабрики составит десятки видов новой продукции.

Здания фабрики занимают площадь 62 тыс. кв. м. Они состоят из трех блоков — 5-ти этажное административное здание, 4-этажное промышленное и 2-этажное здание энергетического комплекса.

Справка УНИАН. Международная кондитерская корпорация Roshen - лидер украинского рынка кондитерских изделий, производящая до 200 видов кондитерских изделий (шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты).

Общий объем производства продукции достигает 410 тыс. тонн в год.

В состав корпорации (без учета новой фабрики в Винницком районе) входят 4 украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод», которые обеспечивают фабрики корпорации натуральным высококачественным молочным сырьем.

Продукция представлена в Украине, России, Казахстане, Беларуси, странах Кавказа, Средней Азии, Германии, США, Молдове, Израиле, Литве и др.