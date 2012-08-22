Astarta и IMC больше всех выиграют на росте цен на сельхозпродукцию - польские эксперты

Варшава. Агропромышленные компании Astarta и Industrial Milk Company (IMC) имеют самый большой потенциал роста среди котирующихся на Варшавской фондовой бирже (ВФБ) сельскохозяйственных компаний из Украины за счет наблюдающегося в последнее время повышения мировых цен на продукты питания.

Об этом сказано в отчете инвестиционного дома польского банка BRE, которым располагает УНИАН.

Аналитики отметили, что кукуруза и пшеница на мировых рынках подорожала более чем на треть, что повысит интерес инвесторов к покупке акций сельскохозяйственных компаний.

"По нашему мнению, самая лучшая экспозиция на продолжающихся ралли имеется у Astarta - благодаря большой экспозиции на кукурузу (15% ареала) и пшеницу (18% ареала), а также Industrial Milk Company - за счет больших посевов кукурузы (48,6% ареала)", - считают эксперты.

В то же время они отметили, что наблюдающееся удорожание сельхозпродукции не приведет к увеличению капитализации крупнейшей украинской компании на ВФБ - Kernel - из-за слабой доли сельскохозяйственного сегмента в ее EBIDTA.

Аналитики назвали главным риском инвестиций в акции украинских компаний прогнозируемую девальвацию национальной валюты, которая может подешеветь до 8,34 гривен за доллар до конца текущего года.

Эксперты повысили рекомендацию для бумаг Astarta до "покупай", определив целевой цену на уровне 74 злотых за штуку по сравнению с примерно 64 злотыми, которые платили за ее акции инвесторы в начале сегодняшних торгов (1 USD=3,3P LN).

Аналитики также сохранили рекомендацию "держи" для акций Kernel, которые, по их мнению, будут стоит 68,7 злотого по сравнению с более 75 на последнем закрытии.

BRE не выставил рекомендации для IMC, бумаги которой за последние три месяца подорожали на около 50%, достигнув на прошлой неделе исторического максимума на уровне 16,5 злотого за акцию против 11,05 злотого во время дебюта в мае прошлого года.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже торгуются бумаги 12 компаний из Украины, 8 из которых представляют агросектор, в том числе 7 представлены на главной площадке польского рынка.