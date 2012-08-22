Завтра в Украине снова пройдут грозовые дожди

В четверг, 23 августа, в западных, северных, а днем и в большинстве восточных, центральных областей Украины и в Одесской области ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Карпатах местами сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье Черного моря до 22°, в восточных областях 7-12°; днем 23-28°, на Закарпатье и в южной части 30-34°, в Одесской области до 36°.

В Киевской области в четверг ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре возле Киева 20°.