«Милкиленд» удвоил производство молока в первом полугодии - до 8,5 тыс тонн

Один из крупнейших производителей молочных продуктов в Украине и России компания «Милкиленд» в первом полугодии 2012 года увеличила производство молока в 2 раза — до 8,5 тыс тонн с 4,2 тыс тонн в январе-июне 2011 года, сообщил УНИАН директор компании по связям с инвесторами Сергей Трифонов.

Такой результат он объясняет приобретением ряда агроферм и ростом поголовья молочного стада.

«Прежде всего у нас два пути увеличения надоев: в прошлом году мы приобрели ряд колхозов и агроферм и увеличили количество земли — у нас в аренде около 21 тыс. га. В приобретенных фермах мы развиваем молочное животноводство. Удвоение производства молока до 8,5 тыс. литров произошло, во-первых, за счет увеличения поголовья молочного стада в наших колхозах, а во-вторых, за счет увеличения надоев», - сказал С. Трифонов.

По его словам, на конец первого полугодия т.г. «Милкиленд» владел около 6,4 тыс. голов молочного стада, что почти на 2 тыс. больше, чем в начале года.

В следующем году «Милкиленд» планирует открыть 2 новые агрофермы на 6 тыс. коров.

«Мы сейчас инвестировали 13 млн евро в строительство новых агроферм, где будет 6 тыс. голов молочного стада. Первую очередь планируем запустить в январе следующего года, и к июню-июлю следующего года эти 6000 голов уже будут в строю», - отметил С. Трифонов.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» – один из 5 крупнейших ведущих производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа производит молоко, сыр, масло.

В России «Милкиленд» производит свежие молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В Украине Группе принадлежат десять заводов, производящих в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В Польше «Милкиленд» приобрел Мазовецкий сыродельный завод «Островия».

«Милкиленд» также является одним из ведущих экспортеров молочной продукции, поставляя ее в более чем 30 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах