Харьковщина озабочена вероятностью подорожания хлеба. Идут переговоры с Минагропродом

Харьковская область ищет возможность неповышения стоимости хлеба социальных сортов в течение маркетингового года.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя ОГА Юрий Сапронов, комментируя прогнозы о возможности роста цен на социальные сорта хлеба.

По словам Ю.Сапронов, в Харьковской области за сутки выпускается 390 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Из них около 60% - это социальные сорта хлеба, цена на которые не менялась с 2010 года.

Заместитель председателя ОГА сообщил, что сейчас Харьковская областная администрация ведет переговоры с Аграрным фондом Украины и Министерством аграрно-промышленного комплекса и продовольствия Украины, чтобы с 117 тысяч тонн продовольственной пшеницы урожая 2011 года, которые хранятся на элеваторах и хлебоприемных предприятиях области и принадлежат Аграрному фонду, 60 тысяч тонн были оставлены для регионального запаса зерна Харьковской области по цене урожая 2011 года.

«Тогда цена на хлеб и хлебобулочные изделия социальных сортов не повысится ни на копейку минимум до начала следующего маркетингового года, а значит до 1 сентября 2013 года», - убежден Ю.Сапронов.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 8 августа украинские эксперты озвучили прогноз, что повышение цен на продукты питания на фоне аномально жаркого лета и сокращения урожая основных продовольственных культур может произойти осенью - после парламентских выборов.