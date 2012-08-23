Агрохолдинг Astarta в конце 2013 года запустит завод по переработке сои

Варшава. Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Astarta планирует запустить завод по переработке сои в четвертом квартале 2013 года и вывести его на полную мощность в 2014 году, сообщил основатель и генеральный директор компании Виктор Иванчик в четверг во время конференц-call с инвесторами.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по его словам, завод, способный ежегодно перерабатывать около 220 тыс. тонн сои, сначала будет работать на 50-60% своей мощности.

"Ставим целью вывести завод на полную мощность в 2014 году", - сказал он.

В.Иванчик отметил, что компания за счет своей собственной сои обеспечит построенный завод сырьем на 50%, остальной объем компания сможет докупить на рынке.

Он также сообщил, что в текущем году Astarta на реализацию этого проекта направит около 10 млн долларов.

Гендиректор, владеющий самым крупным пакетом компании, подчеркнул, что компания обладает достаточными средствами, в том числе кредитными, для финансирования текущей деятельности и инвестиций в этом и следующем году.

По его словам, в 2012 году компания инвестирует в свое развитие 50-55 млн евро (в мае Astarta оценивала свою инвестиционную программу текущего года на уровне прошлого - около 60 млн евро - УНИАН).

"Мы оптимизируем наши подходы к этому вопросу: самое главное, чтобы наши вложения были быстро окупаемыми",- сказал В. Иванчик.

Как сообщал УНИАН, в июне Astartа объявила о начале реализации проекта стоимостью 35 млн долларов по строительству завода по переработке сои в Полтавской области мощностью 700 тонн в сутки, элеватора на 42 тыс. тонн и хранилищ готовой продукции. По оценкам менеджмента, реализация этого проекта позволит компании диверсифицировать ее бизнес, улучшить продажи и минимизировать валютные риски за счет продаж на экспорт.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год, в 2011 году благодаря производству 370 тыс. тонн сахара заняла 16% долю на этом рынке в Украине.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством, но главным источником ее доходов является продажа сахара (почти 50% выручки в первом квартале).

Капитализация дебютировавшей в 2006 году на Варшавском фондовом рынке компании на последнем закрытии составляла почти 400 млн евро.