Неожиданностей на рынке сахара в этом году не будет - эксперт

Варшава. Генеральный директор крупнейшего в Украине производителя сахара Аstarta Виктор Иванчик не прогнозирует до конца текущего года каких-либо неожиданных изменений цен на главную продукцию компании, которые традиционно снижаются в конце третьего квартала и выравниваются в последние три месяца года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал в четверг, 23 августа, во время конференц-call с инвесторами после публикации итогов работы компании за первую половину 2012 года.

"Ничего нового и неожиданного в этом году мы не прогнозируем по сравнению с практически всеми другими сезонами", - сказал В. Иванчик.

Он сообщил, что в начале третьего квартала средние оптовые цены на сахар в Украине увеличились на 10-15% с 5,3-5,4 тыс. грн за тонну (с НДС) в предыдущие три месяца, заметив, что компания продавала свою продукцию дороже благодаря ее более высокому качеству.

"Мы видим, что традиционно в 3-м квартале цены могут быть скорректированы, поскольку количество сахара на рынке будет существенно превышать сезонный спрос. Но это происходит всегда в течение этого периода», - отметил Иванчик и добавил: «Обычно уже в середине 4-го квартала цены выравниваются".

Он также сообщил, что Аstarta планирует в начинающейся через несколько недель кампании по сбору урожая собрать около 2 млн тонн сахарной свеклы и купить дополнительно для переработки около 20-25% этого объема у своих традиционных партнеров.

По словам гендиректора, компания разделяет прогнозы профильной организации "Укрсахар" по производству сахара в Украине в текущем году на уровне 1,8-1,9 млн тонн по сравнению с 2,3 млн в прошлом году, однако их реализация будет во многом зависеть от погодных условий во время сбора урожая.

В.Иванчик также отметил, что компания планирует в ближайшие 5 лет построить возле всех своих восьми заводов силосы для хранения сахара мощностью около 50 тыс. тонн каждый, что позволит повысить его качество.

"Мы надеемся, что это усилит наше конкурентное преимущество и закрепит наши лидирующие позиции на рынке высококачественного сахара", - сказал глава компании.

Напомним, в прошлом году Astarta увеличила производство сахара, обеспечивающего ей более половины выручки, почти на 90% - до 370 тыс тонн, увеличив сбор сахарной свеклы почти на 60% - до 2,1 млн тонн.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год, в 2011 году благодаря производству 370 тыс. тонн сахара заняла 16% долю на этом рынке в Украине.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством, но главным источником ее доходов является продажа сахара (почти 50% выручки в первом квартале).

В первом полугодии 2012 года компания сократила чистую прибыль на 6,7% до 52,9 млн евро при 23,5% росте выручки до 143,4 млн евро после чистой прибыли и доходов в прошлом году на уровне 87,5 и около 300 млн евро соответственно.

Капитализация дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в 2006 году компании, активы которой на конец первой половины текущего года оценивались в 640 млн евро, на последнем закрытии составляла около 400 млн евро.

По последним данным, 36,99% акций компании принадлежали контролируемой Виктором Иванчиком Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.