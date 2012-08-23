Завтра в Украине, кроме севера, ожидаются дожди и грозы

24 августа ночью в Украине, кроме северной части, а днем в южных и местами в центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге Украины и на Закарпатье 30-34°, на юге Одесской области и местами на Закарпатье до 37°, сообщили УНИАН в Украгидрометцентре.

В Киевской области в пятницу - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре возле Киева 22°.