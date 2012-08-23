В Нижнеднепровских плавнях возле Херсона сгорело 180 га камыша

В среду, 22 августа, в Херсонское областное управление МЧС поступило сообщение о пожаре камыша на острове «Красновский» возле села Старая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, на место происшествия были направлены личный состав на специальном катере UMS-600, также к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции.

Предварительно установлено, что пожар возник вероятно вследствие оставленного не затушенного костра неустановленными лицами. Пожар начался еще во вторник, 21 августа, около 19:00 на острове со стороны г. Херсон. Данный остров (территория Старозбуровского сельского совета) арендует ООО «Дельта Люкс» под охотничьи угодья.

В сообщении указывается, что благодаря действиям работников МЧС не было допущено загорание домика лесника, который находится на острове.

Приблизительная площадь пожара составляет 180 га, причина пожара и ущерб устанавливаются.

В то же время в МЧС не сообщили о том, потушен ли полностью пожар, сославшись на то, что указанная территория находится в зоне ответственность обллесхоза и тушить данную территорию входит в обязанность этой организации.

Как сообщал УНИАН, 9-10 августа в результате масштабного лесного пожара в Цюрупинском районе Херсонской области от огня пострадало 1,5 тыс. га леса. По подозрению в неумышленном поджоге леса задержан 50-летний местный житель.