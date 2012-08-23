В группе риска заражения возбудителем сибирской язвы - 32 человека

На 23 августа в группе риска заражения возбудителем сибирской язвы, который был выявлен в Запорожской области, находятся 32 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения, по данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, все лица находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

Ранее Минздрав сообщал, что в группе риска находится 36 человек. Однако четыре из них - люди из Таджикистана и Узбекистана, которые работали и проживали в пгт Кирилловка Акимовского района - после утреннего осмотра и приема антибиотиков без предупреждения покинули пгт Кирилловку и, по свидетельству соседей, отбыли по месту жительства.

В Минздраве подчеркнули, что специалисты Мелитопольской районной санэпидстанции проводят контроль качества и регулярности медицинского наблюдения за контактными лицами и подворные обходы (в целом проверено 220 дворов в с. Вознесенка). Проблемных вопросов не выявлено.

Мероприятия по локализации и ликвидации последствий заболевания коровы сибирской язвой продолжаются и находятся на контроле Госсанэпидслужбы Украины, заверили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную часть ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, которая принадлежала 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели реализовать часть мяса.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

В селе Вознесенка введен карантин.