«Агротрейд» в сезоне 2012 года планирует увеличить посевные площади на 22%

Одна из крупных агропромышленных групп Украины «Агротрейд» в текущем сезоне за счет расширения земельного банка планирует увеличить посевные площади на 21,5% - до 9,6 тыс. га, говорится в сообщении компании.

При этом, площадь посева озимых пшеницы и ржи по сравнению с прошлым годом увеличится на 11% и 20% соответственно, а площадь посевов озимого рапса возрастет в 4 раза и составит приблизительно 1,1 тыс. га.

В текущем году, сообщает пресс-релиз, «Агротрейд» собрал урожай озимого зерна в размере 42 тыс. тонн. Компания не дает сравнительных данных за 2011 год.

В общем объеме собранного урожая, озимая пшеница составила 26 тыс. тонн, озимый ячмень — 14,5 тыс. тонн, рожь — 800 тонн и озимый рапс — 700 тонн.

«Из-за сухой осени и малоснежной зимы погибло около 1 тыс. га посевов озимой пшеницы, в результате урожай озимых 2012 года мы собрали с 7,9 тыс. га» - цитирует пресс-релиз директора агропромышленного департамента Александра Воскобойника.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на зерновом рынке с 1998 г.

В состав группы входят 11 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 530 тыс. тонн в пяти регионах Украины. В ее управлении находятся угодья в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Весной 2012 года Европейский банк реконструкции и развития выделил «Агротрейду» на пополнение оборотного капитала и развитие инфраструктуры по хранению зерна кредит в объеме 28 млн долл.