Синоптики обещают в воскресенье жаркую погоду, преимущественно без осадков

Завтра, 26 августа, в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, кратковременные дожди, местами грозы будут лишь в западных, ночью и в северных областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в южной части 18-23°; днем в западных и северных областях 29-34° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°), на остальной территории 32-37°, в южных областях местами 40°.

В Киеве и Киевской области ночью кратковременный дождь, местами гроза; днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 18-20°, днем 31-33°.

Сегодня, 25 августа, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°, в Днепре возле Киева - 21°.