Milkiland в первом полугодии сократила прибыль на 6,4% - до 6,3 млн евро

Варшава. Крупнейший в Украине экспортер твердых сыров и крупный производитель молочных изделий компания Milkiland N.V. за первую половину текущего года получила 6,258 млн евро чистой прибыли, что на 6,4%, или 431 тыс. евро меньше показателей первых шести месяцев прошлого года.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, которым располагает УНИАН, чистая прибыль на акцию сократилась до 18,01 евроцентов с 20,79 годом ранее.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBIDTA) снизилась на 13% - до 16,2 млн евро на фоне 5% роста выручки до 134 млн евро.

"Важно знать, что прямое сравнение EBITDA за первое полугодие текущего и прошлого года в определенной степени вводит в заблуждение, поскольку в первом квартале 2011 года маржи были выше благодаря "субсидированному" молоку, закупленному в конце 2010 года, в то время, как в первом квартале 2012 года ситуация была обратная", - отметила компания.

Согласно ее отчету, прибыль EBITDA во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4% - до 9,6 млн евро.

Среди факторов, повлекших худшие результаты первого полугодия, Milkiland назвал запрет на экспорт сыров на свой главный рынок – в Российскую Федерацию - наложенный на один из ее заводов, отметив среди позитивов - падение более, чем на треть, цен на молоко и частичное возобновление субсидий для производителей молока.

Менеджмент компании оценил чистые потери выручки первых шести месяцев из-за действующего с начала февраля по май запрета экспортировать сыр заводу "Мена" в 16 млн евро, а потери EBIDTA - в 3 млн евро.

51% выручки компании в первом полугодии (-2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) обеспечил сегмент производства твердых сыров и масла, 41% - продукция цельномолочных изделий (+2%), и 8% производство ингредиентов и других продуктов (на уровне прошлого года).

Активы компании на конец июня составили 327,7 млн евро в сравнении с 250,7 млн евро годом ранее на фоне увеличения обязательств до 152,3 млн евро с 126,7 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале текущего года Milkiland сократил чистую прибыль в 2,6 раза - до около 1,9 млн евро при росте выручки на 6% - до 67,7 млн евро после сокращении чистой прибыли на треть - до 14,8 млн евро и росте выручки на 9% - до около 280 млн евро в прошлом году.

Справка УНИАН. Milkiland, владеющий 10 заводами в Украине, "Останкинским молочным комбинатом" в Москве и Ostrowia в Польше, занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов, которые в прошлом году обеспечили ему 54 и 36 процентов всей выручки, соответственно.

Компания, которая в прошлом году оставалась крупнейших украинским экспортером сыра, 65% всех своих доходов получила от продаж на российском рынке.

Львиную часть своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда"

Капитализация основанной в 1994 году компании, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в конце 2010 года, на вчерашнем закрытии составляла около 135 млн евро.

По последним данным, 73,04% акций компании принадлежали нидерландской 1, Inc. Cooperatief U.A, которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич, 5,51% - польскому пенсионному фонду ING OFE, а 21,45% - free float.

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