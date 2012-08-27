«АПК-Инвест» в первом полугодии увеличил выручку на 71%

Компания «АПК-Инвест», один из крупных производителей свинины в Украине, в первом полугодии 2012 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выручку на 71% - до 362 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

«АПК-Инвест» за указанный период увеличил поголовье животноводческого комплекса до 190,6 тыс. с 143 тыс. в январе-июне 2011 года.

83% дохода компания получила от реализации охлажденных свиных полуфабрикатов, говорится в сообщении.

Производство готовой продукции превысило 15 тыс. тонн, в том числе 2,12 тыс. тонн мясоколбасных изделий.

Согласно сообщению «АПК-Инвест», количество фирменных магазинов компании «М’ясна весна» в первом полугодии увеличилось до 86 с 40 магазинов за аналогичный период прошлого года.

К 2015 году «АПК-Инвест» планирует расширить торговую сеть до 300 магазинов. Общий объем инвестиций в данное направление бизнеса на сегодняшний день составляет 19,2 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «АПК-Инвест» осуществляет полный замкнутый цикл производства охлажденной свинины - от выращивания зерновых и производства комбикормов до животноводства, мясопереработки и реализации готовой продукции. «АПК-Инвест» владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна» и «Колбаспищепром».