На «ART WINE FEST 2012» в Севастополе определили лучших виноделов

В Севастополе в субботу, 25 августа, вручением премий в области виноделия завершился первый международный винный фестиваль «ART WINE FEST 2012».

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам независимого дегустационного конкурса «Выбор фестиваля» в номинации «Вино» победила торговая марка «Бахчисарай», в номинации «Коньяк» - «Таврия», в номинации игристые вина – «Золотая балка».

Согласно результатам дегустационного конкурса «Выбор экспертов», которые были подтверждены международной аудиторской компанией ЧАО «КПМГ Аудит», в номинации «Вина сухие белые» и «Вина сухие красные» победа досталась торговой марке «Инкерман», за вино «Севастополь» и «Саперави». Члены дегустационной комиссии отдельно отметили высокое качество «Мерло», предоставленного торговой маркой «Шабо» для конкурса в номинации «Вина сухие красные», которое всего одним баллом уступило победившей торговой марке «Инкерман».

Наивысший балл среди вин зарубежного производства получила торговая марка «Бадагони» - за вино «Цинандали».

В номинациях «Коньяки Украины ординарные» и «Коньяки Украины марочные» лучшей оказалась торговая марка «Таврия».

В номинации «Маркетинг» в категории «Дизайн упаковки» в разделе «вино» победа досталась торговой марке «Инкерман», а за лучшую упаковку «коньяка» награду получила торговая марка «Таврия». В категории рекламный ролик победа досталась «Инкерману» среди винных брендов, и «Коктебелю» - за лучший рекламный ролик о коньяке.

В номинации История в категории «Хранитель традиций и истории виноделия» победу одержал Почетный гражданин города-героя Севастополя, долгое время возглавлявший «Инкерманский завод марочных вин», Анатолий Филиппов.

В номинации «Винный туризм» в категории «Винно-туристический маршрут» победил маршрут Овидиополь-Белгород-Днестровск-Шабо-Староказачье-Пуркары, а в категории «Объект винного туризма» победа досталось «Центру культуры вина Шабо».

Исполняющий обязанности заместителя председателя Севастопольской госадминистрации Олег Кужман на церемонии закрытия фестиваля подчеркнул: «Я надеюсь, что этот фестиваль будет способствовать тому, чтобы севастопольская земля стала центром виноделия Крыма и Украины».

На закрытии фестиваля также вручены награды победителям в сфере освещения винодельческой отрасли в средствах массовой информации.

Как сообщал УНИАН, фестиваль проходил с 23 по 25 августа на территории Национального Заповедника «Херсонес Таврический». Организаторами фестиваля выступили «Первый Национальный Винодельческий Холдинг», отраслевые ассоциации «Украинское Бюро Винограда и Вина» и Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром».