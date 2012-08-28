Канада будет поставлять в Украину крупный рогатый скот

Канада получила сертификат на поставку крупного рогатого скота на украинский рынок, позволяющий в течение трех лет получить от продажи животных до 12 млн долларов, сообщила Госветфитослужба Украины.

В сообщении говорится, что Министерство сельского хозяйства Канады расценивает сертификацию своих фермерских хозяйств, как стратегический шаг в укреплении торговых отношений с Украиной.

“Это хорошая новость для наших животноводов, которые теперь смогут продавать крупный рогатый скот, отвечающий мировым стандартам, на перспективный рынок Украины”, - говорится в сообщении Госветфитослужбы со ссылкой на министра сельского хозяйства Канады Джерри Ритца.

До этого Канада поставляла крупный рогатый скот в Украину, бывшую тогда одной из республик СССР, лишь раз - в 1980 году.

В настоящее время Украина и Канада ведут переговоры по поводу соглашения о свободной торговле.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Николай Азаров сообщил о росте поголовья крупного рогатого скота в Украине впервые с 1990 года.

Премьер считает, что существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота можно достичь за 5-7 лет. По его мнению, ежегодно можно достигать прироста поголовья в размере 200-300 тыс. единиц.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа 2012 года, в Украине численность поголовья крупного рогатого скота выросла на 0,3% по сравнению с 1 августа 2011 года - до 5,179 млн голов.