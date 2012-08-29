В этом году на развитие виноградарства и садоводства государство выделило 915 млн грн

В 2012 году на развитие виноградарства и садоводства государство выделило 915 млн гривен.

Как передает пресс-служба Минагрополитики, благодаря постоянной государственной поддержке удается постепенно снизить импорт и увеличить объемы украинского фруктов и винограда на отечественном рынке. Об этом сообщил заместитель директора Департамента земледелия Юрий Жарун.

«С момента принятия Закона «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» при государственной поддержке сельхозпроизводителями заложено около 46 тысяч гектаров новых плодово-ягодных насаждений и 44 600 гектаров виноградников. Вследствие валовое производство в 2009-2011 годах плодов и ягод возросло на 33%, а виноградников на 12%, по сравнению с 2000-2003 годами», - сообщил Ю. Жарун.

Также заместитель директора Департамента подчеркнул, что срок окупаемости таких многолетних насаждений от 5 до 10 лет после высадки. Ситуация улучшаеться с каждым годом, поскольку в плодоношение еще не вступили значительные площади косточковых, семечковых культур и виноградников, которые были заложены с помощью государственной поддержки в 2008-2011 годах.

«Постепенно удается увеличить поставки отечественных фруктов и винограда на прилавки для потребителей и сократить импорт. Если в 2010 году на территорию Украины завезли около 250 тонн семечковых культур, то уже в 2011 году эта цифра уменьшилась почти на 100 тысяч тонн. Благодаря государственной поддержке через 5-7 лет произойдут кардинальные изменения и мы сможем обеспечивать внутренний рынок на 80-90 процентов за счет собственного производства », - отметил Ю. Жарун.