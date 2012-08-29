"Мироновский хлебопродукт" в І полугодии увеличил чистую прибыль на 97%

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) - в первом полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97% - до 170 млн долл., говорится в финансовом отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи.

Выручка МХП за первые шесть месяцев 2012 года выросла в годовом выражении на 24% - до 654 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA выросла на 46% - до 231 млн долл. Маржа EBIDTA увеличилась до 35% с 30% за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 31% от общей выручки компании.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» в первом полугодии 2012 года реализовал 181,6 тыс. тонн мяса курицы по сравнению с 182,1 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года. Средняя цена за килограмм куриного мяса за указанный период выросла до 17,48 гривны с 13,97 гривны во втором квартале 2011 года.

По словам исполнительного директора «МХП» Юрия Косюка, высоких финансовых показателей удалось достичь благодаря росту цен на курятину.

«Как и ожидалось, цены на курятину в первом полугодии 2012 года выросли, в результате чего нам удалось достичь роста доходов и показателя EBITDA в этом сегменте бизнеса», - сообщил в финансовом отчете Ю.Косюк.

Он также отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, во втором квартале 2012 года, уровень урожая ранних зерновых в МХП выше среднего по Украине, а высокие мировые цены на зерно гарантируют компании прибыльность на протяжении всего года.

Обнародованные результаты превзошли ожидания аналитиков украинских инвестиционных компаний.

«Результаты превзошли наши ожидания относительно роста цены на курятину и на урожай ранних зерновых, вследствие чего мы не исключаем пересмотра в сторону повышения прогнозных финансовых показателей МХП на 2012 год», - сказал УНИАН руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, допустив возможность рекомендации покупки депозитарных расписок МХП.

Инвестиционная компания Dragon Capital также улучшила годовой прогноз темпов роста выручки МХП - с 8% до 15%, однако во втором полугодии ожидает прошлогоднего уровня выручки.

“Хотя выручка за указанный период увеличилась в основном за счет намного более высокой средней цены на куриное мясо, мы ожидаем, что данный эффект не распространится на второе полугодие, в результате чего выручка во втором полугодии 2012 г. будет практически соответствовать уровню аналогичного периода прошлого года», - отметила старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 миллионов долларов, что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 миллиарда долларов с 944 миллионов долларов в 2010 году. Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 миллионов долларов с 325 миллионов долларов в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.