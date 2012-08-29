KSG Agro в первом полугодии вдвое сократил чистую прибыль

Агрохолдинг KSG Agro в первом полугодии 2012 года сократил чистую прибыль до 8,975 млн долл. с 18,750 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании, размещенном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно отчету, выручка агрохолдинга за этот период увеличилась до 7,677 млн долл. с 2,588 млн долл. за первые шесть месяцев 2011 года.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA составила в первом полугодии 2012 года 13,854 млн долл.

С учетом результатов работы за первое полугодие KSG Agro уточнил финансовый прогноз на весь 2012 год: ожидаемый уровень выручки — 53,8 млн долл., EBITDA — 25 млн долл., чистая прибыль — 14,2 млн долл. (ранее планировалась на уровне 31,8 млн долл.).

Справка УНИАН. Дебютировавший на Варшавской фондовой бирже в мае прошлого года KSG-Agro занимается, главным образом, выращиванием сельскохозяйственных культур, обеспечившей ей в прошлом году около 70% всей выручки.

Согласно ранее обнародованной информации, 65,66% компании принадлежало председателю совета директоров KSG Agro Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE. Остальные 24,34% - free float.

В 2011 году KSG-Agrо увеличила чистую прибыль в 2,8 раза - до 28,156 млн долл.

Валовый доход в прошлом году вырос до 34,665 млн долл. с 15,628 млн долл. годом ранее.

Показатель EBIDTA вырос до 30,767 млн долл. с 12,207 млн долл. в 2010 году.