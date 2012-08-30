Агроходинг «Авангард» в І полугодии увеличил чистую прибыль на 45,6%

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» в первом полугодии 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль до 97,6 млн долл. с 67,0 млн долл. за аналогичный период 2012 года, сообщила компания в финансовом отчете.

Выручка за этот период увеличилась до 283,6 млн долл. с 223,9 млн долл. в первом полугодии 2011 года.

Показатель EBITDA в январе-июне 2012 года вырос до 122,1 млн долл. с 91,2 млн долл. за аналогичный период 2011 года, рентабельность по EBITDA выросла до 43,1% с 40,7% в первом полугодии прошлого года.

Операционная прибыль компании за этот период выросла до 114,5 млн долл. с 84,1 млн долл. годом ранее.

«Авангард» сообщает, что поголовье птицы на конец первого полугодия 2012 года выросло до 25,9 млн с 24,4 млн на конец первого полугодия 2011 года.

Общий объем производства яиц в январе-июне 2012 года вырос до 3,106 млрд штук с 2,875 млрд штук в первом полугодии 2011 года.

Как сообщал УНИАН, за шесть первых месяцев 2012 года «Авангард» увеличил продажи своей профильной продукции - куриных яиц - на 12,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 2,412 млрд штук.

Экспорт холдингом яиц в январе-июне 2012 года вырос до 154,2 млн шт. с 6,3 млн шт. за аналогичный период 2011 года.

Средняя цена реализации яиц в первом полугодии текущего года выросла до 0,67 грн (без ПДВ) с 0,53 грн в первом полугодии 2011 года.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за прошлый год выросла на 26% - до 553 млн долл.