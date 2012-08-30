В Киеве будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки
31 августа и 1 сентября в Киеве будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
На ярмарках будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
В частности, в пятницу, 31 августа, ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;
- Деснянском районе на просп. Маяковского, 63/12;
- Днепровском районе на ул. Алма-Атынской, 109;
- Печерском районе на пересечении ул. Первомайского и Мечникова;
- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64;
- Соломенском районе на ул. Козицкого;
В субботу, 1 сентября, ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова) и на просп. Маяковского, 63/12;
- Днепровском районе на бульв. Труда, 3-9;
- Оболонском районе на ул. Лайоша Гавро, 1-9;
- Печерском районе на ул. Красноармейской, 121;
- Подольском районе на просп. Московском, 5;
- Святошинском районе на ул. Генерала Наумова, 23;
- Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42;
- Шевченковском районе на ул. Ванды Василевской, 1-17.
На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания и продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.