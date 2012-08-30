31 августа и 1 сентября в Киеве будут проходить традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

На ярмарках будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, в пятницу, 31 августа, ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Деснянском районе на просп. Маяковского, 63/12;

- Днепровском районе на ул. Алма-Атынской, 109;

- Печерском районе на пересечении ул. Первомайского и Мечникова;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64;

- Соломенском районе на ул. Козицкого;

В субботу, 1 сентября, ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова) и на просп. Маяковского, 63/12;

- Днепровском районе на бульв. Труда, 3-9;

- Оболонском районе на ул. Лайоша Гавро, 1-9;

- Печерском районе на ул. Красноармейской, 121;

- Подольском районе на просп. Московском, 5;

- Святошинском районе на ул. Генерала Наумова, 23;

- Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42;

- Шевченковском районе на ул. Ванды Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания и продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.