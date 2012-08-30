Несмотря на сильнейшую засуху в США, фермеры ожидают рекордную годовую прибыль

Американские фермеры ожидают рекордную годовую прибыль, несмотря на сильнейшую почти за полвека засуху в США.

Столь позитивные прогнозы фермеров связаны с растущими ценами на зерно и выплатами из федерального страхового фонда, которые должны компенсировать потери от снижения объемов урожая.

По предварительным данным, чистая прибыль фермеров за 2012 год достигнет 122,2 млрд долл. Это станет самым высоким уровнем номинальной прибыли для фермерства в США и второй по объему с учетом инфляции с 1973 года.

Таким образом, чистая прибыль вырастет на 3,7% по сравнению с 117,9 млрд долл., зафиксированными в 2011 году, сообщает Министерство сельского хозяйства. В феврале ведомство прогнозировало прибыль на уровне 91,7 млрд долл.

Сильнейшая с 1956 года засуха в США привела к рекордному росту цен на соевые бобы и кукурузу. Кроме того, растут цены на зерно, что может вынудить фермеров в США сокращать поголовье скота, сообщает Bloomberg.

СМИ пишут, что в некоторых штатах плантации хлопка могут быть отданы под зерно, бобы и кукурузу. Это связано с тем, что продажа зерна приносит больше прибыли, чем хлопок, передает «Газета.Ru».

Читайте также: "Солнечный удар" по экономике: выживут не все