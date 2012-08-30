Kernel уменьшил прибыль на 12,2%

Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel в 2012-м финансовом году, завершившемся 30 июня, сократил чистую прибыль до 198,6 млн долл. с 226,04 млн долл. в прошлом финансовом году, сообщает компания в обнародованном на Варшавской фондовой бирже отчете.

Выручка агрохолдинга за указанный период выросла до 2,17 млрд долл. с 1,89 млрд долл. в прошлом финансовом году. Показатель EBITDA в 2012 финансовом году вырос в годовом выражении на 5% - до 325 млн долл.

Стоимость активов компании на 30 июня 2012 года увеличилась до 2,1 млрд долл. с 1,56 млрд долл. на аналогичную дату предыдущего финансового года.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 финансового года агропромышленный холдинг Kernel планировал увеличить чистую прибыль до 255 млн долл.

«Финансовые показатели Kernel за год оказались лишь немного ниже наших прогнозов: доход и чистая прибыль - на 3,6% и 4,8% ниже нашей оценки», - отметил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, рекомендуя покупку акций Kernel.

Оценки доходов агрохолдинга аналитиками инвесткомпании Dragon Capital совпали с консенсус-прогнозом агентства Bloomberg и реальными результатами компании.

«Выручка Кернела за 2012-й финансовый год оказалась на 6% ниже прогноза компании, однако совпала с нашей оценкой и консенсус-прогнозом агентства Bloomberg. Показатель EBITDA аналогично оказался на уровне с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом Bloomberg”, - подчеркнула старший аналитик Dragon Сapital Тамара Левченко.

По ее словам, Dragon Capital пересмотрит прогноз прибыльности Kernel на 2012 финансовый год из-за пессимистических ожиданий самого агрохолдинга, связанных с усилением конкуренции и снижением рентабельности бизнеса.

“Озвученные компанией более пессимистичные ожидания на 2013 финансовый год, в особенности прогноз экспорта зерна на уровне 2,1 млн тонн по сравнению с нашей текущей оценкой 3,3 млн тонн, которая включает экспорт через российские порты, предполагают значительное ухудшение прогноза выручки на новый финансовый год», - сказала Т.Левченко.

Вместе с тем она отметила, что среди котирующихся на бирже украинских агрокомпаний, Kernel обладает самыми дорогими ценными бумагами.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с 2011 года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.