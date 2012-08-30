Ovostar Union в І полугодии увеличил чистую прибыль на 42%

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union в первом полугодии 2012 года увеличила чистую прибыль до 12,162 млн долл. с 8,573 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за шесть первых месяцев 2012 года выросла до 27,790 млн долл. с 22,110 млн долл. в первом полугодии 2011 года.

Показатель EBITDA за этот период вырос в годовом выражении на 43% до 13,152 млн долл.

На 30 июня общее поголовье птицы выросло до 3,48 млн, что на 39% превысило показатель на конец июня 2011 года. Производство яиц в первом полугодии 2012 года выросло в годовом выражении на 12% до 324 млн штук.

Согласно отчету, в первом полугодии 2012 года компания продала 2,52 тыс. тонн яичных продуктов и 226 млн яиц. В структуре доходов отчетного периода продажа яиц составила 70% - 19,5 млн долл., яичных продуктов — 22%, или 6,24 млн долл, подсолнечного масла — 7%, или 2,02 млн долл.

Справка УНИАН. Ovostar, входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в 2011 году увеличил чистую прибыль на 120% до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA до 22,3 млн долларов.

Компания увеличила производство яиц на 14% до 623 млн штук, производство жидких и сухих яичных изделий по 10% до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн, соответственно.

В 2011 году в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже Ovostar Union привлек продажей 25% акций около 30 млн долларов.

Около 75% акций компании владеют украинские бизнесмены Борис Беликов и Виталий Вересенко. Около 12% акций принадлежат польскому пенсионному фонду Generali OFE.