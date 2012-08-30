В последний день лета в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в западной части местами туман.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, на юге местами 13-18°, в западных, восточных областях и на севере Левобережья местами 4-9° тепла; днем 18-23°, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму 23-28°.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-24°, в районе Феодосии 15°, Евпатории 16°, Геническа 17°, в Днепре возле Киева 19°.