Кабмин установил минимальные закупочные цены на молоко

Кабинет министров установил на текущий год минимальные цены на молоко, которое закупается у населения, на уровне 2,20 грн за литр.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№807 от 22 августа), размещенном на официальном правительственном портале.

Согласно постановлению минимально допустимая цена закупки молока цельного второго сорта без учета НДС составляет 2200 грн. за тонну.

Пресс-служба премьер-министра цитирует слова Николая Азарова, назвавшего "недопустимой" ситуацию, когда в целом ряде областей страны молоко у населения закупается по цене 1,6-1,8 грн за литр.

«До 70% молока в стране производится частными сельхозпроизводителями, которых необходимо защитить от различных спекулянтов, которые закупают молоко по искусственно заниженным ценам», - отмечает Н.Азаров.

Кроме того, премьер считает необходимым пересмотреть требования технических регламентов на молоко, закупаемое для школ, детских учреждений, больниц.

В сообщении сказано, что Н.Азаров также поручил Минагрополитики разработать и внести на рассмотрение правительства проект закона, который обяжет переработчиков молока размещать на упаковках молочных продуктов, произведенных с добавлением заменителей молочных ингредиентов, надпись «с заменителями молочных ингредиентов».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон, который предлагал отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Однако Президент Виктор Янукович ветировал этот закон.