Кабмин выделит 100 млн грн на развитие молочных сельхозкооперативов

Правительство Украины выделит 100 млн грн на развитие сельскохозяйственных молочных кооперативов, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Кооперативная форма хозяйства в селе - это вопрос номер один. В бюджет будут внесены изменения по поводу выделения 100 млн грн на развитие молочных кооперативов», - процитировала пресс-служба слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, на поддержку остальных кооперативов государство планирует выделить 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, весной о необходимости развития кооперативов в селе говорил премьер-министр Украины Николай Азаров.

В частности, после посещения Белоцерковского молочного комбината Н.Азаров сказал, что представляется оптимальным сочетание двух направлений - это развитие крупного производства мяса, крупных серьезных предприятий и, одновременно, поддержка ферм путем создания кооперативов в селе с участием перерабатывающих предприятий.

Премьер тогда обещал разработать конкретные программы в этом направлении.

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