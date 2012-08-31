Industrial Milk Company в 1-м полугодии увеличила чистую прибыль на 43%

Украинский агрохолдинг Industrial Milk Company, входящий в десятку крупнейших производителей молока в Украине, в первом полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль до 24,180 млн долл. с 16,868 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании, обнародованном на сайте Варшавской биржи.

Выручка компании за этот период выросла до 32,143 млн долл. с 10,977 млн долл. в первом полугодии 2011 года, а операционная прибыль выросла до 25,406 млн долл. с 17,711 млн долл. за шесть первых месяцев прошлого года.

Активы Industrial Milk Company на 30 июня 2012 года выросли до 213,3 млн долл. с 134,3 млн долл. на конец июня 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Industrial Milk Company увеличила чистую прибыль на 17% до 17,3 млн долларов при снижении выручки на 16% до 29 млн долларов.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания на начало текущего года арендовала около 60 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, а также владела хранилищами мощностью 172 тыс. тонн.

В мае прошлого года IMC продала 24% своих акций на Варшавской фондовой бирже за 24,4 млн долларов.

По данным на весну текущего года, 68,2% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 5,1% - польской Amplico PTE, остальные - free float.

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