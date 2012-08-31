Россия не будет вводить ограничения на экспорт зерна – первый вице-премьер РФ

Москва. Россия не планирует в ближайшие годы вводить ограничения на экспорт зерна из страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом в пятницу, 31 августа, на пресс-конференции в Москве заявил первый вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Пока я курирую эту сферу, я буду против любых ограничений экспорта зерна. Такие меры не планируются. Я имею в виду ближайшие сельскохозяйственные годы», - сказал А.Дворкович.

По его словам, ограничение экспорта является «вредной, опасной и ухудшающей ситуацию, в том числе на внутреннем рынке, мерой». Также это угрожает обвалом цен на зерно, добавил он.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров также отметил, что не поддерживает введение ограничений на экспорт.

По словам министра, урожай зерновых в этом году в России составит 70-75 млн тонн

«Прогноз на сегодня Минсельхоз дает такой - 70-75 млн тонн», - сказал Н.Федоров.

Он отметил, что экспортный потенциал РФ в этом сезоне, в зависимости от урожая, может составить от 10 до 14 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 8 августа президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что Россия в текущем году экспортирует не менее 12 млн тонн зерна, несмотря на засуху.

«При любых раскладах у нас 12-13 млн тонн зерна для экспорта есть», - сказал А.Злочевский и добавил, что, по данным Росстата, переходящие запасы в РФ составляют 18-19 млн тонн.

В Российской Федерации с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года действовал запрет на экспорт зерновых. В частности, запрет был установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

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