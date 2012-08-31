Акватория Черного моря стала заказником общегосударственного значения

Президент Украины Виктор Янукович объявил природную акваторию Черного моря ботаническим заказником общегосударственного значения «Малое филофорное поле».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В.Янукович объявил ботаническим заказником общегосударственного значения «Малое филофорное поле», согласованную в установленном порядке природную акваторию Черного моря площадью 385 квадратных километров с координатами: А - 45°48'03" северной широты и 33°10'06" восточной долготы; В - 45°54'29" северной широты и 33°09'12" восточной долготы; С - 45°59'00" северной широты и 33°06'00" восточной долготы; D - 45°59'00" северной широты и 33°21'00" восточной долготы; Е - 45°57'07" северной широты и 33°24'15" восточной долготы; F - 45°48'33" северной широты и 33°23'50" восточной долготы.

Кабинет министров Украины должен обеспечить в трехмесячный срок утверждение в установленном порядке положения о ботаническом заказнике общегосударственного значения «Малое филофорное поле», а также передачу акватории, объявленной этим указом заказником общегосударственного значения, под охрану научно-исследовательскому учреждению «Украинский научный центр экологии моря», принадлежащему к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов Украины, с оформлением охранного обязательства.