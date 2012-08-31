Электронная кадастровая карта будет доступна с января, обещают в Минагропроде

С января 2013 года украинцы смогут проверять земельные участки он-лайн с помощью электронной кадастровой карты, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

Как говорится в сообщении, создание электронной кадастровой карты позволит избежать неточностей бумажного кадастра и облегчит введение земельной реформы.

«Электронная кадастровая карта даст возможность просматривать все участки в пределах Украины и базовую информацию о них - касательно площадей, ведомостей о целевом предназначении и так далее. Таким образом будет обеспечен прозрачный и открытый доступ собственников земельных участков к информации», - сказал на презентации проекта электронного кадастра Н.Присяжнюк.

Он также подчеркнул, что электронная кадастровая карта станет эффективным инструментом в борьбе с очередями и поможет установить связь между гражданами и территориальными органами земельных ресурсов.

Согласно сообщению пресс-службы, в настоящее время заканчивается подготовка автоматизированной системы государственного земельного кадастра.