В Киеве 8 сентября состоится IV Всеукраинская ярмарка органических продуктов

В Киеве 8 сентября на Контрактовой площади состоится четвертая Всеукраинская ярмарка органических продуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарке производители со всей Украины предложат посетителям сертифицированные органические овощи, фрукты, ягоды, мед, соки, напитки, сиропы, повидло, крупы, муку, молоко, молочные и мясные изделия и т. п.

Также гостей ожидают дегустации органических продуктов и напитков. Кроме того, посетителям предложат принять участие в конкурсах и розыгрышах призов и насладиться музыкой и песнями от известных украинских артистов и творческих коллективов.

В мероприятии примут участие профессиональные повара, которые будут готовить блюда из органических продуктов: уху, жареных кабанчиков, колбаски, каштаны и пр.

Из-за проведения мероприятия с 8.00 до 21.00 будет перекрыто движение на Контрактовой площади.