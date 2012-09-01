Азаров доволен работой главы Минагропрода. Хотя, придраться можно к кому угодно...

Премьер-министр Украины Николай Азаров позитивно оценивает работу министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей странице в сети Facebook в ответ на просьбу одного из пользователей сети дать оценку работе министра.

«В целом позитивно, хотя к работе любого министра, и к моей работе как премьер-министра, можно предъявить много претензий и все они будут справедливыми», - написал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что претензии могут быть вызваны тем, что правительство отвечает абсолютно за все вопросы, но иногда не располагает необходимыми ресурсами, чтобы решать те или иные задачи.

«Поэтому самая главная наша задача - это обеспечивать развитие экономики, стабильность социальных выплат. В этом плане развитие АПК, за который отвечает Присяжнюк, характеризуется положительно», - подчеркнул Н.Азаров.

Напомним, что в СМИ периодически появляется информация о возможном увольнении Н.Присяжнюка с поста министра аграрной политики и продовольствия.