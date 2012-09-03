«Концерн Хлибпром» сменил гендиректора

Генеральным директором «Концерна Хлибпром», одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине, назначен Владислав Аверченко, ранее занимавший должность коммерческого директора компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, В.Аверченко вступил в новую должность с 3 сентября.

Роман Хрущ, занимавший должность гендиректора с 2008 года, покинул компанию.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Торговые марки компании - «Хлибна хата», «Наминайко», «Palazzo Bandinelli».

Во втором квартале 2012 года, согласно консолидированным данным, товарооборот ПАО «Концерн Хлибпром» составил 224,9 млн грн.