Экспорт зерна в июле-августе вырос на 60% - до почти 3 млн тонн

Экспорт зерна из Украины в июле-августе 2012-2013 маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составил 2,98 млн тонн, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за 2 месяца текущего МГ экспорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что на 83% больше, чем в июле-августе 2011 г. В том числе, экспорт продовольственной пшеницы увеличился до 0,933 млн тонн против 0,612 млн тонн, фуражной - до 0,368 млн тонн с 98,1 тыс. тонн. Экспорт ячменя сократился вдвое - до 0,551 млн тонн против 1,097 млн тонн, кукурузы - увеличился почти в 20 раз - до 1,1 млн тонн. Экспорт других зерновых составил 37,4 тыс. тонн.

В августе нового маркетингового года Украина поставила на внешние рынки 1,782 млн тонн зерновых культур, что на 48% больше июля 2012 г. В том числе, экспорт пшеницы составил 0,931 млн тонн, ячменя - 0,503 млн тонн и кукурузы - 0,312 млн тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.