Вопрос о рынке земли будет рассматривать уже новая Рада - Ефремов
13:34, 03 сентября 2012Агро
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что вопрос о введении рынка земли будет рассматривать уже следующий состав Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
По словам А.Ефремова, сегодня специалисты работают по этому вопросу.
«Этот вопрос сегодня приостановлен. Я думаю, что это уже следующий парламент над данным вопросом доработает», - сказал А.Ефремов.
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