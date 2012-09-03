Вопрос о рынке земли будет рассматривать уже новая Рада - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что вопрос о введении рынка земли будет рассматривать уже следующий состав Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам А.Ефремова, сегодня специалисты работают по этому вопросу.

«Этот вопрос сегодня приостановлен. Я думаю, что это уже следующий парламент над данным вопросом доработает», - сказал А.Ефремов.