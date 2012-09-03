В Николаевской области еще в двух селах введен карантин из-за бешенства

В Николаевской области введен карантин еще в двух селах из-за бешенства. Об этом говорится в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что 16 августа больная бешенством лиса бросалась на коров и пыталась их покусать во время выпаса скота на территории Степовского сельсовета Николаевского района. Местные пастухи убили животное. При исследовании материала погибшего животного специалисты ветмедицины подтвердили предварительный диагноз «бешенство». 22 августа состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где было принято решение установить карантин в селах Степное и Ульяновка на 60 суток.

Напомним, на прошлой неделе карантин был введен в двух других селах в Николаевской области из-за больной бешенством кошки, которая покусала пожилую женщину.